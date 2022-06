BMW-Fans treffen sich in Aulendorf

Es ist das erste BMW-Treffen in Aulendorf seit Beginn der Pandemie: Der Verein BMW-Röhren-Team veranstaltet am Samstag, 2. Juli, und Sonntag, 3. Juli, in Röhren 2 in Aulendorf das fünfte „BMW-Marken-Jubiläumstreffen“. Wie es in der Ankündigung heißt, erwarten Besucher neben bekannten auch neue Programmpunkte. „Eine bunte Mischung aus BMW-Oldtimern, Youngtimern und neuen Modellen wird die Motorsportherzen höher schlagen lassen“, schreibt der Verein. Am Sonntagnachmittag werden die schönsten Modelle im Rahmen einer Siegerehrung prämiert und mit Pokalen geehrt.

Dieses Unterhaltungsprogramm ist geplant

Des Weiteren sind am Samstagnachmittag Clubspiele für Jung und Alt als Unterhaltungsprogramm geplant. Für Kinder ist eine große Hüpfburg aufgestellt und eine bunte Kinderschmink-Ecke hergerichtet. In gemütlicher Runde könne am Weizenbierstand, am Lagerfeuer oder in der Bar „nach Herzenslust gefachsimpelt und gefeiert werden“, heißt es in der Ankündigung. Am Samstagabend folgt ein Partyabend, bei dem ein Party-DJ ein vielfältiges Musikprogramm auflegt. „Wer im Anschluss noch nicht genug hat, kann die Nacht in unserem Holzbadezuber unterm Sternenhimmel ausklingen lassen“, so das BMW-Röhren-Team.

Übernachtungen im Camper, Zelt oder Wohnwagen sind möglich

Für das diesjährige Treffen habe man sich noch ein besonderes Highlight ausgedacht, kündigt der Verein an, und zwar eine „Röhrenbox“. „Wer sein Auto vor einer außergewöhnlichen Kulisse auf einem Foto verewigen möchte, sollte sich diese Möglichkeit nicht entgehen lassen.“ Die Veranstaltung beginnt am Samstagmorgen um 10 Uhr und geht bis Sonntagnacht. Wie der Verein schreibt, können Besucher auch bereits am Freitag anreisen. Übernachtungen im Camper, Zelt oder Wohnwagen sind möglich. Eine Waschgelegenheit ist vorhanden.