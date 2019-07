BMW-Fahrer treffen sich am Wochenende in Röhren

Das Markentreffen des BMW-Röhren-Teams geht am Wochenende des 6. und 7. Juli in die 4. Runde. Wie die Veranstalter mitteilen werden den Besuchern neben altbekannten Highlights auch neue Programmpunkte angeboten.

Gezeigt werden soll eine bunte Mischung aus BMW-Oldtimern, Youngtimern und neuen Modellen. Am Sonntagnachmittag werden die schönsten Modelle im Rahmen einer Siegerehrung prämiert. Spaßige Unterhaltung sollen die Clubspiele am Samstagnachmittag mit sich bringen, heißt es in der Ankündigung. Auf die Kinder warte eine große Hüpfburg und eine bunte Kinderschmink-Ecke. Am Samstagabend wird ein Party-DJ für den richtigen Sound sorgen. Wer im Anschluss noch nicht genug hat, könne die Nacht im beliebten Holzbadezuber unterm Sternenhimmel ausklingen lassen.

Die Tannhausener „Riedbachmusikanten“ werden am Sonntag zwischen 11 und 12.30 Uhr für einen zünftigen Frühschoppen sorgen.