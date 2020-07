Blutspendetermin wird in die Stadthalle verlegt

Der Blutspendetermin in Aulendorf an diesem Freitag, 10. Juli, ist kurzfristig von der Schule in die Stadthalle verlegt worden. Wer spenden will, muss sich vorab online einen Termin reservieren. Das teilt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit.

„So können wir die Vorgaben gemäß den Corona-Verordnungen einhalten“, sagt die Vorstandsvorsitzende Gabi Schneiderhan. Blutspenden sei gerade in Krisenzeiten notwendig, um Schwerkranken und Unfallopfern helfen zu können. Die Corona-Verordnungen sorgen für diverse Umstellungen, so ist es zum Beispiel derzeit nicht möglich, sein Kind mitzubringen. Außerdem wird gebeten, einen eigenen Kugelschreiber zum Ausfüllen der Bogen mitzubringen. Der Mund-Nasen-Schutz müsse beim Eintritt bis zum Verlassen der Stadthalle getragen werden. „Unsere Helfer bereiten Lunchpakete vor, die wir den Spendern beim Verlassen der Halle aushändigen, auf ein gemütliches und warmes Essen müssen wir derzeit leider verzichten“, sagt Bereitschaftsleiter Martin Schuster. Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Infos gibt’s unter www.blutspende.de/termine