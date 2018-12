Blutspender erhalten eine Thermoskanne

Auch in den letzten Wochen des Jahres sind viele Blutspenden nötig, um die Kliniken mit lebensrettenden Blutpräparaten zu versorgen, teilt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit. Um den Bedarf bereitstellen zu können bittet der Blutspendedienst um eine Blutspende am Freitag, 21. Dezember, von 15 bis 19.30 Uhr im Schulzentrum, Schussenrieder Straße 25, in Aulendorf.

Als besonderes Weihnachtsgeschenk und Dankeschön erhalten alle Blutspender für ihre Blutspende eine limitierte, exklusive Thermoskanne im DRK-Design. Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen und den Personalausweis mitbringen.