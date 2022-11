Blut und Leichen sind zu erahnen

Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Das Theater Blönried des Studienkollegs St. Johann Blönried wagt mal wieder etwas Neues, nämlich einen Ausflug in den schwarzen Humor. Die Gruppe spielt die wahnwitzige Kriminalkomödie „Arsen & Spitzenhäubchen“ von Joseph Kesselring aus dem Jahr 1941, die damals den Broadway und dann auch die Bühnen Europas eroberte, heißt es in einer Vorschau der Gruppe.

Und darum geht es: Die beiden betagten Schwestern Abby und Martha Brewster kümmern sich liebenswürdig und aufopferungsvoll nicht nur um ihren verrückten Neffen Teddy, der sich für Präsident Roosevelt hält und im Keller den Panamakanal baut, sondern auch um viele andere, hilfsbedürftige Menschen in ihrem New Yorker Stadtteil Brooklyn des Jahres 1941. Doch sie haben eine Schwäche: Sie „erlösen“ in schöner Regelmäßigkeit einsame, ältere Herren, die bei ihnen Unterkunft suchen, mit einem Glas Holunderwein und einer Prise Arsen. Zufällig kommt ihr Neffe Mortimer dem mörderischen Treiben seiner lieben Tanten auf die Spur und ist fassungslos. Als dann auch noch der Bruder Jonathan, ein polizeilich gesuchter Serienmörder, mit der nächsten Leiche im Gepäck auftaucht, eskalieren die Ereignisse. Mortimer entgleitet das Krisenmanagement zusehends, weil Jonathan auch ihn zur Strecke bringen will. Da steht die Polizei und ein Irrenarzt vor der Tür...

Laut Vorschau können sich die Besucher auf schräge Figuren in einem rasanten Stück voller komischer Wendungen und Winkelzüge, gespielt von 15 Spielerinnen und Spielern, freuen. Es fließt zwar kein Blut und Leichen sind nur zu erahnen, dennoch empfehlen die Veranstalter diesen Humor erst ab einem Alter von 12 Jahren.

Die Aufführungen sind am Freitag, 11. November, Samstag, 12. November, Sonntag, 13. November, und am Freitag, 18. November, Samstag, 19. November, jeweils um 19.30 Uhr, sonntags um 15 Uhr, in der Kulturhalle des Studienkollegs St. Johann Blönried. Karten können telefonisch unter 07525/949 280 (Sekretariat) oder online unter www.theater-blönried.de bestellt werden (Erwachsene zehn Euro, ermäßigt sieben Euro, Familien (außer am Samstag) 26 Euro.