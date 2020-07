Blönrieder Schüler malen sich ins Glück

„Glück ist...“ lautete der Titel des 50. internationalen Malwettbewerbs „Jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken. Die Schüler konnten ihre ganz persönlichen Glücksmomente auf vielfältige Weise darstellen. Etwa 120 Schüler der Klassenstufe 5 bis 7 des Studienkollegs nahmen an dem Malwettbewerb teil, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele stellten viele sich demnach und ihre Familie beim Wandern dar, beim Spielen in der freien Natur oder in der Zuwendung zu einem lieben Haustier.

Die Techniken waren Collagen, Ölkreiden und Aquarell. Das Studienkolleg ist stolz darauf, von den zahlreichen Einsendungen bis auf einen Preis alle anderen Preise geholt zu haben. Die Gewinner erwarteten Belohnungen wie Gutscheine, Rucksäcke, eine Slack-Line und vieles mehr. Die ersten Preisträger können darauf hoffen, in die nächste Runde zu kommen, in der weitere tolle Sach- und Geldpreise winken.