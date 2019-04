Blauzungenkrankheit schadet weiter der Vermarktung von Rindern

Bei der Hauptversammlung des Fleckviehzuchtvereins Biberach-Aulendorf in Steinhausen haben die Mitglieder Herausforderungen ihrer Branche besprochen. Thema waren etwa jüngst ausgebrochene Blauzungenkrankheit sowie die aktuellen Leistungen der Züchter.

Ein wichtiger Programmpunkt war die Zuchtarbeit der Mitgliedsbetriebe. Den Bericht gab Alfred Weidele, Zuchtleiter Fleckvieh der Rinderunion Baden-Württemberg (RBW). Mit 82 438 Kühen stellt die Zweinutzungsrasse Fleckvieh nach wie vor den größten Rasseblock an Herdbuchkühen im Zuchtgebiet der RBW. Im Schnitt erzielt jede Kuh 7900 Kilogramm. Beachtenswert ist laut Weidele die stetige Zunahme der Kühe mit Lebensleistungen von mehr als 100 000 Kilogramm Milch.

In den 58 Mitgliedsbetrieben des Vereins stehen rund 3500 Fleckvieh-Kühe mit einer mittleren Milchleistung von 7800 Kilogramm. Gereiht nach Fett- und Eiweiß-Kilogramm hat in 2018 der Betrieb Bruno und Petra Hartmann in Aichstetten mit 9974 Kilogramm die beste Herdenleistung im Zuchtverein erreicht, gefolgt von den Betrieben Anton Braun junior in Achstetten mit 10 047 Kilogramm Milch, Michael Maucher in Eberdardzell mit 9425 Kilogramm, Bernd Steiner aus Maselheim mit 9024 Kilogramm Milch und Jürgen Reklau in Attenweiler mit 9361 Kilogramm Milch.

Die Doppelnutzungsrasse Fleckvieh zeichnet sich laut Pressemitteilung nicht nur durch Milch- und Fleischleistung, sondern auch durch Robustheit aus. So überschritten in 2018 insgesamt fünf Fleckviehkühe im Zuchtverein die Marke von 100 000 Kilogramm Lebensleitung Milch: die Rentar-Tochter „Ulmi“ im Betrieb Walter Weiland, Kißlegg, die Kuh „Lisett“ im Betrieb Anton Braun junior in Achstetten, „Emely Pp“ vom LAZBW Aulendorf, „Ruschka“ im Betrieb Alois Siegel, Aulendorf und „Romina“ im Betrieb Joachim Bernsdorff, Ochsenhausen.

Bestände impfen lassen

Weniger erfreulich stellt sich aktuell die Situation bei der Vermarktung der Zucht- und Nutztiere dar, so die Pressemitteilung des Vereins. Grund ist der festgestellte Ausbruch der Blauzungenkrankheit im vergangenen Jahr. Der von einer kleinen Mücke (Gnitze) übertragene Virus ist für den Menschen ungefährlich, Milch und Fleisch können ohne Bedenken verzerrt werden. Um eine weitere Verbreitung zu stoppen, wurde eine landesweite Restriktionszone in Baden-Württemberg eingerichtet. Dies bedeutet, dass das Vermarkten von Zucht- und Nutztieren innerhalb und vor allem außerhalb Baden-Württemberg nur noch eingeschränkt beziehungsweise gar nicht möglich ist. Immerhin wurden in der Vergangenheit bis zu 80 Prozent der baden-württembergischen Kälber aufgrund der Qualität und der vorhandenen Stallkapazitäten außerhalb des Landes verkauft.

Weidele apellierte daher eindringlich an die Züchter, ihre Bestände gegen die Blauzungenkrankheit impfen zu lassen, um ein weiteres Ausbreiten zu unterbinden. Er wies darauf hin, dass Land und Tierseuchenkasse die Impfung mit einem Zuschuss unterstützen.

Herden werden typisiert

Ein Schwerpunkt in der Zuchtarbeit der Rasse Fleckvieh wird in den nächsten Jahren das Projekt „Gemeinschaftlich züchten für eine ressourcenschonende und effiziente Milch- und Fleischerzeugung (FLECKfficient)“ einnehmen, das von Weidele angestoßen wurde. Beteiligt sind an diesem umfangreichen, durch die Europäische Union und dem Land Baden-Württemberg geförderten EIP-Projekt (Europäische Innovationspartnerschaften) neben der RBW als Leadpartner unter anderem das Zuchtwertschätzteam in Kornwestheim (LGL), der Landeskontrollverband Baden-Württemberg (LKV BW) und das Landwirtschaftliches Zentrum Aulendorf (LAZBW).

Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit den Züchtern die heimische Rasse Fleckvieh weiter zu optimieren, ihre Stärken herauszustellen und vor allem die Zucht in bäuerlicher Hand zu sichern. Dazu werden in rund 200 Fleckviehbetrieben in Baden-Württemberg die Herden typisiert. In diesen Projektbetrieben werden Daten zur Gesundheit, Milch- und Fleischleistung vom Kalb bis zur Kuh beziehungsweise Bulle erhoben. Mittels intelligenter Datenmanagementsysteme werden die Daten zusammengeführt und den Betrieben für züchterische Entscheidungen sowie der Zucht für die Schätzung von Zuchtwerten zur Verfügung gestellt. Die frühzeitigen, relativ sicheren Ergebnisse aus der Genotypisierung erlauben es den Betrieben, Jungtiere schon frühzeitig für die Zucht vorzusehen, gezielt aufzuziehen sowie gezielt geeignete Bullen für die Anpaarung auszuwählen.