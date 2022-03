Blau-gelbe Solidarität: Zollenreute hisst Flagge in ukrainischen Farben

Der Krieg in der Ukraine erschüttert ganz Europa und die Menschen in Deutschland. Überall auf der Welt werden derzeit bekannte Gebäude in den blau-gelben ukrainischen Landesfarben angeleuchtet. Auch in der Region erstrahlen viele Bauwerke wie etwa das Waldseer Rathaus in den Farben Blau und Gelb. Auch werden viele urkainische Fahnen gehisst. Die Stadt Aulendorf sowie die Ortschaft Zollenreute zeigen ebenfalls Flagge – gegen den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt.

In Zollenreute weht die blau-gelbe Fahne vor dem Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus. Dem Ortsvorsteher Stephan Wülfrath ist dieses Zeichen wichtig. Wie er der SZ mitteilt, sei es ihm aber wichtig zu betonen, dass „nicht das russische Volk diesen Krieg führt“. Vielmehr werde der Angriff „von einem unberechenbaren Diktator geführt, der auch das eigene Volk unterdrückt und dessen Meinungsfreiheit massiv einschränkt“. Die Gedanken sollten daher allen getöteten und verletzten Menschen gelten, die Opfer dieses Kriegs würden.

Die Stadt Aulendorf gab bereits bekannt, dass sie „zutiefst erschüttert“ sei über die kriegerischen Handlungen, denen die ukrainische Bevölkerung ausgesetzt ist. Als „sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und als Aufruf zum sofortigen Stopp dieses völkerrechtswidrigen Angriffes“ weht seit einigen Tagen vor dem Rathaus im Schloss die Europaflagge und die Flagge der Stadt Aulendorf. Nun wurde auch eine blau-gelbe Ukraine-Flagge vor dem Schloss gehisst.

Wie Bürgermeister Matthias Burth bereits im SZ-Gespräch betonte, können Bürgerinnen und Bürger flüchtende Menschen aus der Ukraine durch leerstehenden Wohnraum unterstützen oder indem sie Menschen bei sich zuhause aufnehmen. Wer eine Wohnung zur Verfügung stellen will oder bereit ist, jemanden bei sich aufzunehmen, kann sich bei der Integrationsbeauftragten Cornelia Glaser melden unter Telefon 07525/934-113 oder per E-Mail an cornelia.glaser@aulendorf.de.