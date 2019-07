Blönrieder Neuntklässler erkunden England

93 Neuntklässler des Studienkollegs St. Johann Blönried haben vom 29. Juni bis 5. Juli die südenglische Küste bereist. Nach einer fast endlos lang erscheinenden Busfahrt habe die Gruppe frühmorgens die Fähre Calais-Dover erreicht, teilt das Kolleg mit. Als die weißen Kreideklippen Dovers in Sichtweite gerückt seien, sei die Stimmung lebhafter geworden. Und bei der Ankunft im sonnenbeschienenen Brighton hätten sich alle über Strand und eine Woche „adventure ahead“ gefreut.

Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die „Lanes“ von Brighton verschaffte sich die Reisegruppe eine erste Orientierung. Die Besichtigung des Royal Pavilion, dessen orientalisch wirkende Architektur an diesem Sonntag mit azurblauem Himmel besonders gut zur Geltung gekommen sei, habe die Schüler zum ersten Mal mit einer gewaltigen Dosis „English spoken by natives“ konfrontiert. Am Abend ging es ins beschaulichere Eastbourne, wo alle bei Gastfamilien untergebracht waren.

Der nächste Tag war der Royal Navy gewidmet. In Portsmouth wurde die HMS Victory besichtigt, einiges über Schiffsbau und die Geschichte der englischen Seefahrt gelernt und eine Hafenrundfahrt gemacht. Für einige sei London am nächsten Tag der Höhepunkt gewesen. Unter anderem gab es Ausflüge zum Tee- und Wollklipper Cutty Sark, eine Schifffahrt auf der Themse, ein Besuch des Buckingham Palace, Big Ben, Houses of Parliament, Trafalgar Square sowie des Camden Market.

Der nächste Tag habe ein Kontastprogramm zur Großstadt geboten. „Seven Sisters“ heißt ein Küstenabschnitt in der Nähe von Eastbourne, der aus sieben weitläufigen Klippen besteht. Müde vom langen Wandern, aber glücklich seien die 93 schwäbischen Landratten am Strand von Eastbourne angekommen. Der letzte Tag auf der Insel wurde in Canterbury verbracht. Nach einer Stadtführung besuchte die Gruppe am späten Nachmittag eine Andacht in der Canterbury Cathedral, der musikalisch von einem Jungenchor begleitet wurde. Dieser feierliche gemeinsame Abschluss sei für viele ein emotionaler Moment gewesen.

Die betreuenden Lehrer freuten sich nach Angaben des Studienkollegs zum Abschied über das Lob des Kantors, der das gute Benehmen der Reisegruppe betonte. Noch viel mehr hätten sie sich aber über die Einschätzung einiger Schüler gefreut, die meinten, dass die Fahrt ihnen „eindrückliche Erlebnisse“ beschert habe, „die ihnen in Erinnerung bleiben würden“ und dass sie „eine wunderbare Woche mit unendlich viel Neuem“ erlebt hätten, die sie auch als Klassengemeinschaft gestärkt habe.