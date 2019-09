Blönrieder Kapelle Mutter Gottes erstrahlt in neuem Glanz

Mit einem festlichen Wiedereinweihungsgottesdienst durch Stadtpfarrer Anantham Antony haben am Sonntagnachmittag viele Gläubige den Abschluss der knapp einjährigen Renovierung der Marienkapelle in Blönried gefeiert. Feuchtigkeitsschäden im Fundamentmauerwerk, Holzschäden und Schädlingsbefall im Dach- und Deckentragwerk hatten die Sanierung notwendig gemacht.

Da die Dorfkapelle, die im 17. oder 18. Jahrhundert erbaut wurde, unter Denkmalschutz steht, waren viele Prüfungen und Genehmigungen erforderlich, bevor die Baumaßnahme durchgeführt werden konnte. Dies habe das verantwortliche Architektenbüro „Pahlsmeier und Wanja Architekten PartGmbH“ hervorragend gemeistert, versicherte der Stadtpfarrer. Auch wenn die Schlussabrechnung noch ausstehe, gehe er davon aus, dass der Kostenrahmen von 90 000 Euro eingehalten werden konnte. Zugesagte Zuschüsse der Stadt Aulendorf, der Denkmalpflege des Landkreises Ravensburg, dem Verein zur Erhaltung sakraler Kulturgüter sowie Spenden aus der Bevölkerung fließen in die Finanzierung ein. Von der Diözese habe es keinen Zuschuss gegeben, erklärte der Pfarrer auf Nachfrage der SZ.

Wie wichtig den Blönrieder Bürgern „ihre Marienkapelle“ ist, zeigte sich durch viele Stunden ehrenamtlicher Mithilfe bei der Renovierung, aber auch durch großzügige Spenden, wofür Stadtpfarrer Anantham Antony sich herzlich bedankte. „Ich bin nicht nur mit der Kapelle aufgewachsen, sie ist mir in all den Jahren ans Herz gewachsen“, sagte Winfried Metzler, der seit 27 Jahren das Amt des Kapellenpflegers ausübt, im Gespräch mit der SZ. Auch für Ortsvorsteher Hartmut Holder hat das Kleinod dörflicher Kultur seit der Kindheit einen hohen Stellenwert, wie er in seiner humorvollen Ansprache bekräftigte. „Wenn wir zu spät nach Hause kamen, hat die Mutter gefragt, ob wir das Läuten nicht gehört hätten“, schmunzelte er rückblickend. Dann erklärte er noch, warum die Blönrieder auch „Glockenstupfer“ genannt werden. Dies läge an einem findigen Mesner, der in früheren Zeiten bei einem Seilbruch mit einer langen Bohnenstange die Glocke so lange angestupft hätte, bis diese einen Ton von sich gab. Einen solchen hätte es beim Festgottesdienst auch gebraucht, war doch das Geläut durch einen Defekt der Steuerungsanlage ausgefallen. Dies solle in den kommenden Tagen behoben werden.

Wen das Innere der Kapelle, das mit etlichen Besonderheiten wie etwa einer ungewöhnlichen Darstellung der Mutter-Gottes-Statue aufwartet, interessiert, darf sich gerne mit dem katholischen Pfarramt in Verbindung setzen.