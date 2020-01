Blönried sichert sich Hallentitel

Beim Turnier um die diesjährige Hallenmeisterschaft des Fußball-Bezirks Donau haben die B-Juniorinnen des SC Blönried einen bärenstarken Tag erwischt. der Blönrieder Nachwuchs setzte sich am Ende die Krone auf.

Beim Finalturnier spielten sieben Mannschaften die Meisterschaft im Modus jeder gegen jeden aus. In der Sporthalle in Herbertingen wartete auf den SC Blönried zum Auftakt der SV Granheim. Bereits in der ersten Minute erzielte India Buck die Führung für den SCB. Granheim kam aber zurück und glich aus. Patricia Zipfel im Blönrieder Tor hielt mit mehreren Paraden den Punkt fest. Die SGM Öpfingen/Griesingen erzielte im zweiten Spiel nach fünf Minuten die Führung, als Blönried nach einem Eckball den Ball nicht klären konnte. Doch der SCB blieb ruhig. Lara Heydt glich nach einem tollen Solo aus. Lea Hund hämmerte den Ball kurz vor Schluss zum knappen 2:1-Sieg für den späteren Meister in die Maschen.

Auch das dritte Spiel gewannen die B-Juniorinnen aus Blönried. Hier spielte der SCB die vollen zehn Minuten auf ein Tor. Fulgenstadt konnte zunächst mit Glück den Rückstand verhindern. India Buck stand dann nach einem Eckball aber goldrichtig und sorgte für den knappen 1:0-Sieg. Nun musste Blönried gegen den FV Weithart spielen. Beide Mannschaften wollten nicht das letzte Risiko gehen, weshalb man sich weitestgehend neutralisierte. Zwar hatten Lara Heydt und India Buck die Möglichkeit, den SCB in Führung zu schießen, letztlich blieb es aber beim torlosen Unentschieden.

Gegen Uttenweiler gewann Blönried kampflos, da von Uttenweiler kurzfristig keine Mannschaft gestellt werden konnte. Im letzten Spiel traf Blönried dann auf das Team aus Unlingen. Dem SCB reichte ein Unentschieden, weshalb man versuchte, den Gegner durch geschicktes Stellungsspiel vom eigenen Tor fernzuhalten. Die Blönrieder Abwehrreihe um Emma Steinhauser, Lisa Heydt und Katharina Deuer zeichnete sich gleich mehrfach aus. So blieb es auch hier am Ende beim 0:0. Dieses erneute Unentschieden reichte für Blönried aber und die B-Juniorinnen durften stolz den begehrten Wimpel für die Bezirksmeisterschaft in Empfang nehmen.