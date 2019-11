Blätterflut zwingt zum „Lauben“

Betriebshofmitarbeiter Marcel Langer ist einer der sechs Mitarbeiter des Aulendorfer Betriebshofes, die derzeit täglich im Stadtgebiet „beim Lauben“, wie das Beseitigen der gefallenen Blätter im Betriebshof genannt wird, unterwegs sind. „Dabei kommen etwa 30 große Container zusammen“, berichtet der stellvertretende Betriebshofleiter Daniel Kühny auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Mit Laubbläsern und Großflächenmähern sind die Mitarbeiter viele Stunden unterwegs, um der Blätterflut Herr zu werden. Das gesammelte Laub wird zum Strehlishof gebracht und in der dortigen Anlage zu Kompost verarbeitet. Auch Privatleute müssen auf den an ihre Grundstücke angrenzenden öffentlichen Flächen das anfallende Herbstlaub entfernen und entsorgen. In der Regel ist der Anlieger durch festgelegte Straßenreinigungssatzungen verpflichtet, vor seinem Grundstück das dort anfallende Herbstlaub so zuverlässig zu beseitigen und fachgerecht zu entsorgen, dass der Bürgersteig oder die Gehfläche vor dem Grundstück von Herbstlaub frei ist und keine Rutschgefahr für Passanten besteht.

Vor dem Hintergrund dieser Reinigungspflicht des Anliegers können entsprechend bei ausrutschenden Passanten auch Schadensersatzansprüche gegen den Anlieger in Betracht kommen, soweit nicht eine Mitverursachung des ausgerutschten Passanten durch sorgsames Gehen auf Bürgersteigen im Herbst bei Laubfall mit hinein spielt.