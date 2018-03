Bislang 660 Essen für ausgegeben

Rund 660 Essen sind heuer bislang beim Offenen Mittagstisch in Aulendorf ausgegeben worden. Der Offene Mittagstisch ist eine Einrichtung der dortigen katholischen Kirchengemeinde. Seit Oktober findet er jeden Donnerstag im katholischen Gemeindehaus statt. Am kommenden Donnerstag, 22. März, um 12 Uhr, ist er zum letzten Mal in dieser Saison. Dann wird das ehrenamtliche Team um Christina Näßler wieder Suppe, Salat, Hauptgang und Nachtisch für Bedürftige und Menschen, die Gesellschaft suchen, servieren.

Im Schnitt 33 Besucher

Der Offene Mittagstisch findet in diesem Jahr zum sechsten Mal statt. Das Essen kostet vier Euro, für den, der es bezahlen kann. Etwa 33 Besucher seien im Schnitt zu den Donnerstagsessen gekommen, sagt Näßler. „Es hat sich leicht gesteigert.“ Vor allem alleine lebende Aulendorfer würden das Angebot nutzen, Ehepaare und Bedürftige, die vor allem das kostenlose Essen schätzten, seien nur ein kleiner Teil. Im Oktober soll der nächste, dann siebte Offene Mittagstisch in Aulendorf starten.