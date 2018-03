Bis Spätsommer soll Bahnhofs-WC stehen

Der Bahnhof in Aulendorf bekommt ein WC. Jahrelang hatte sich Reisende damit abfinden müssen, dass sie auf den nächsten Zug mit eingebauter Toilette warten mussten. Jetzt nimmt die Stadt selbst Geld in die Hand. Grob angepeilt ist, dass das Bahnhofs-WC im späten Sommer zur Verfügung steht. Der Gemeinderat hat jüngst einstimmig die Einrichtung der WC-Anlage beschlossen.

Eingebaut wird die Toilette in das kleine Nebengebäude am Ende des Bahnsteigs nahe der Bahnhofsmission – und zwar als Fertigmodul aus Edelstahl, weitgehend selbstreinigend (SZ berichtete). Vorgesehen ist, einen Münzautomaten anzubringen. Wie viel für die Benutzung bezahlt werden muss, steht noch nicht fest.

Gute 132 000 Euro wird der Einbau des WCs kosten. Neben dem Kauf der Toilettenkabine selbst müssen auch notwendige Versorgungsleitungen verlegt sowie Umbauarbeiten an dem Gebäude vorgenommen werden. Die Stadt rechnet mit rund 9000 Euro, die jährlich für das Bahnhofsklo anfallen, etwa für Reinigung (4000 Euro), Reinigungsmittel, die Wartung durch eine Fachfirma (3000 Euro) sowie Strom- und Wasserkosten von 1500 Euro bei angenommenen 20 Nutzern täglich.

Versuche der Stadt, die Bahn zum Bau einer Toilette zu bewegen oder sich an den Kosten zu beteiligen sind laut Stadtverwaltung immer gescheitert. Und so wird der Toilettenbau aus der Stadtkasse – 70 000 Euro sind im Haushalt eingestellt – und mit Fördergeldern aus dem Stadtsanierungsprogramm – die Stadt hofft auf 67 400 Euro – finanziert.

Im Rahmen der Bauarbeiten an der Poststraße und dem Bahnhofsvorplatz werden nun die notwendigen Leitungen für Wasser und Strom verlegt. Zudem muss der Gestattungsvertrag mit Bahn, der seit 2007 vorliegt, neu gefasst werden. Dass die Bahn diesen weiter trägt, also das Gebäude zur Verfügung stellt, darüber liegt der Stadt eigenen Angaben zufolge eine zusage vor. Der Vertrag regelt auch, dass die Stadt auch künftig alleine für Instandhaltung zuständig ist. Jetzt gilt es also noch letzte Details festzuzurren und dann die Toiletten-Kabine zu bestellen. Die Stadtverwaltung rechnet mit rund drei bis vier Monaten Lieferzeit.