Biodiversität und Nachhaltigkeit bei der Sommertour der Grünen

Die Grünen Aulendorf laden im Rahmen ihre Sommertour zum Thema blühende Wiesen und Gärten zu einem Spaziergang ein.Was blüht denn da? Warum soll ich keinen Baumarktsamen verwenden? Und wieso kommt da erst mal Schotter rein? - Wer sich solche Fragen schon gestellt hat und mehr über den aktuellen Stand der Blühflächen in Aulendorf erfahren möchte, kann am geführten Spaziergang zu den städtischen Blühflächen am Samstag, 10. September, um 14 Uhr teilnehmen. Treffpunkt ist am Wasserwerk, Hillstr. 74, oberhalb vom Schönstattzentrum. Weitere interessante Flächen befinden sich am Minigolfplatz und in der Schussenrieder Straße. Beim gemeinsamen Betrachten bleibt genügend Zeit, Tipps zum Anlegen und zur Pflege im eigenen Garten zu erhalten. Diese Aktion findet im Rahmen „Aulendorf kann Nachhaltigkeit“ statt.