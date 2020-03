Bildungseinrichtung zeigt ihr pädagogisches Angebot

Beim Informationstag der Schule am Schlosspark haben Eltern und Schüler am Freitag die Umsetzung digitalisierten Unterrichts erleben können. Laut Pressebericht wurde den Besuchern ein buntes Rahmenprogramm geboten.

Das musikalische Profil der Schule war zum einen durch die Bläserklasse 5 vertreten. Das Schreiben und Nutzen von Programmen erlebten die Gäste beim Rundgang auch im Technikraum. Der Technikunterricht legt hierbei einen Schwerpunk auf die Steuerung von Sensoren und Maschinen. Im zweiten Technikraum wurden die handwerklichen Ergebnisse präsentiert. Das Lernen mit Mikrolabs zeigten Lehrerin Juliane Bonenberger und Konrektorin Claudia Kösler den „Laborhelden“ im Chemieraum der Schule. Hierbei wird mit kleinsten Präparaten entdeckt und gearbeitet. Kleinstes sichtbar gemacht wurde im Biologiearbeitsraum mit dem Mikroskop. Zellen zu erkennen war dabei die Aufgabe.

In der Sporthalle wurde von Lehrer Ruben Waidelich an der Kletterwand ein Teil des Sportprofils präsentiert. Dieser Teil der Umsetzung des Lehrplans erfreut sich bei den Kindern weiterhin großer Beliebtheit. Neben der Kooperation zwischen Schule und Verein zeigte in der Aula die Fachschaft Sport die Ergebnisse der Kooperation mit der Abteilung Wintersport der Sportgemeinschaft (WSG) Aulendorf. Im zweiten Winter werde den Schülern die Fahrt zum Schneesportfestival nach Oberjoch mit Ski- und Snowboardkursen angeboten.

Die Fachschaft Englisch zeigte einen spielerischen Umgang mit dieser Fremdsprache beim beliebten Bingo. Im „Verkehrsauskunftsbüro“ konnten sich die Eltern über die deutlich ausgebaute Busanbindung informieren. So sei der Bereich Mochenwangen/Wolpertswende, Altshausen, Ebersbach/Musbach bei der Anbindung an den Standort Aulendorf nachhaltig verbessert worden.

Die Berufsorientierung und die Berufseinstiegsbegleiter zeigten ihre Arbeit und die Beratungs- und Anlaufstellen in der Schule, die den Schülern zur Verfügung stehen. Dass ein gerader Weg nicht immer der einzige ist, zeigte das Kunstprojekt „Farbenfroh“. Hier können Schüler ihre künstlerischen Fähigkeiten verwirklichen, die über die Vorgaben des Bildungsplanes hinausgehen. Wenn der Weg in eine Sackgasse führen sollte, bietet Schulseelsorgerin und Pfarrerin Birgit Schmogro immer professionelle Hilfe an.