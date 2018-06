„Bienastich Buaba“ spielen vor ausverkauftem Haus

- „Dia könnet’s richtig guat“, so eine begeisterte Zuhörerin nach dem Liederabend am Sonntag in der ausverkauften Spielerei der Schlossbrauerei in Aulendorf. Gemeint waren die „Bienastich Buaba“ alias Uli Gnann und Matthias Wolf, die mit ihrem ersten gemeinsamen Programm dem Publikum einen abwechslungsreichen Musikabend bescherten.

Zwei Jahre hat das Duo, das immer schon ein Programm „mit mehr Musik und weniger Text“ auf die Bühne bringen wollte, an selbigem gearbeitet. Herausgekommen ist eine ausgewogene Mischung von Titeln bekannter Liedermacher und Musikstücken unbekannter Interpreten. Hintersinniger, manchmal etwas derber Humor wurde begleitet von leisen Tönen und nachdenklich machenden, tiefsinnigen Texten. Erst wenige Wochen vor dem Auftritt kamen die Aulendorfer Max Baier und Oli Kübler als Tüpfelchen auf dem i dazu und trugen zur Vielfalt des Abends bei. Instrumental kam neben einer Kistentrommel (Cajón) ein E-Piano zum Einsatz, äußerst einfühlsam und virtuos gespielt von Baier und Wolf.

Mitmach-Lieder

„Du bisch so a nette Grott und trotzdem so a Luader“, getextet und komponiert von Werner „Qualmi“ Rauch, einem Aulendorfer Original, stand am Anfang des Abends und sein „I be an Auledorfer“ bildete den Abschluss. Dazwischen lagen viele bekannte Titel, wie „Ein ehrenwertes Haus“ von Udo Jürgens, Udo Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“ und nicht zuletzt „Ich fahr mit meiner Klara in die Sahara“. Dabei imitierten die Sänger die Ursprungs-Liedermacher mehr als gekonnt. Unterhaltsam waren auch jene Titel, die das Gros der Anwesenden zum ersten Mal hörte. Absoluter Höhepunkt der Darbietung unbekannter Musikstücke war das Mit-denk-und-Mit-sing-Lied „Energiemix“ der bayrischen Gruppe „Da Huawa, da Meier und I“. Dabei sollte das Publikum singend Worte ergänzen. Dass diese Aufgabe gar nicht so einfach war, zeigte sich an manchem Schulterzucken Richtung Sitznachbar. Wesentlich leichter fiel das Einstimmen in Bodo Wartkes „Ja Schatz“. Diejenigen im Publikum, die bei dem Begriff „Musikkabarett“ an umgeschriebene Texte auf Melodien bekannter Lieder gedacht hatten, waren wohl etwas verblüfft, dass ausschließlich die Originaltexte vorgetragen wurden. Darauf angesprochen erklärten die vier Oberschwaben in der Pause: „Es gibt so viele gute Sachen, da muss man nicht immer was Neues erfinden.“ Ihre Intention sei, die Stücke möglichst nahe am Original auf die Bühne zu bringen und dem Publikum auch Lieder, die teilweise in Vergessenheit geraten sind, wieder in Erinnerung zu bringen. Dass ihnen das hervorragend gelungen ist, zeigte sich am begeisterten Schlussapplaus.