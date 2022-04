Bewegter Jugendgottesdienst in Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 1. April lud die Pfarrei Aulendorf zusammen mit der Mobilen Jugendseelsorge zu einer abendlichen Liturgie mit dem Thema „Zusage“ ein. Gerade in diesen Zeiten brauchen die Menschen positive Zusagen, um nicht aufzugeben und sich ihren Glauben und ihr positives Menschenbild zu bewahren. Vier Ministrantenleiter der Aulendorfer Minischar trugen die sieben schönsten biblischen Zusagen aus dem Alten und Neuen Testament vor und beschenkten die Besucher mit Weihrauchduft und Segensbändchen. Jugendseelsorger Diakon David Bösl und die Ministranten zeigten mit einer erlebnispädagogischen Übung, bei der ein großes rotes Textilband zum Einsatz kam, dass sich in einer guten Gemeinschaft jeder auch mal zurückfallen und auffangen lassen darf. Die Sudhausband, die sowohl auf der Kneipenbühne als auch im Gotteshaus musikalisch glänzt, wurde mit viel Applaus verdankt. Anschließend kehrten die Musiker und auch zahlreiche Gottesdienstbesucher noch ins Wirtshaus Schalander ein und ließen den Abend gemütlich ausklingen.