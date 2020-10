Betrunkener verletzt zwei Polizisten

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein 22-Jähriger am Dienstag gegen 18.15 Uhr am Bahnhof in Aulendorf verursacht, als er die Glasscheiben der Schaukästen für die Fahrpläne einschlug. Beim Eintreffen der Polizei wollte der Tatverdächtige laut Bericht gerade in einen Zug einsteigen. Die Beamten konnten den jungen Mann jedoch daran hindern. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde ein Rettungswagen angefordert.

Während des Gesprächs wurde der Alkoholisierte immer aggressiver und versuchte zu flüchten, weshalb die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen. Dagegen wehrte sich der Tatverdächtige jedoch vehement und verletzte dabei zwei Polizisten leicht. Die Beamten mussten während der polizeilichen Maßnahmen zudem etliche Bedrohungen und Beleidigungen über sich ergehen lassen. Der junge Mann wurde aufgrund seines Zustands in eine Klinik eingeliefert. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.