Betrunkener Unfallverursacher flüchtet

Weil ein 25-jähriger Daimlerfahrer in der Nacht auf Samstag zu schnell unterwegs war, kam er in der Hauptstraße in Aulendorf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit eim ordnungsgemäß geparkten Auto. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 25-Jährige anschließend einfach davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Über einen Zeugen habe die Polizei den Unfallverursacher ermitteln und kurze Zeit später an seiner Wohnadresse antreffen können. Hierbei stellte sich heraus, dass der 25-jährige nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand, heißt es im Polizeibericht weiter. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde durch die Polizei sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Des Weiteren erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung.