Betrunkener Rollerfahrer verursacht Unfall

Nahezu zwei Promille ergab der Alkoholtest eines 63-jährigen Rollerfahrers, der am späten Montagabend gegen 22 Uhr einen Verkehrsunfall in der Achstraße verursacht hat.

Der Mann war laut Polizeimeldung von Altshausen kommend in Richtung Aulendorf gefahren und hatte an der abknickenden Vorfahrt in Blönried den Ford Mondeo eines entgegenkommenden 33-jährigen Autofahrers gestreift. Dieser wendete sofort und folgte dem Rollerfahrer, der ohne anzuhalten weitergefahren war. Der Autofahrer konnte dabei die unsichere Fahrweise des 63-Jährigen beobachten, der schließlich in der Straße Winkelstock stürzte. Der leicht Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, die Polizei ließ eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmte seinen Führerschein.