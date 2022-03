Betrunkener ohne Führerschein verursacht Unfall

Gegen einen 40 Jahre alten Mann ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem dieser am Dienstagabend mutmaßlich betrunken ein in der Friedenstraße in Aulendorf geparktes Auto angefahren hat. Der 40-jährige Lenker einer Ape verlor laut Polizei beim Abbiegen in die Friedenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den abgestellten Smart. An diesem entstand durch den Zusammenstoß wohl wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Die Alkoholisierung des Mannes dürfte bei dem Unfall eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben – laut des Tests hatte der 40-Jährige eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,7 Promille. Die Polizei nahm ihn daraufhin mit zu einer Blutentnahme. Da zudem im Raum steht, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zur Benutzung der Ape besitzt, hat er sich nun wegen der Unfallverursachung unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Führerschein zu verantworten.