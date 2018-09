Betrunkener Fahrer verursacht Unfall mit hohem Schaden

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Samstagabend in der Zollenreuter Straße in Aulendorf gekommen. Der Verursacher war stark betrunken. Das teilte die Polizei mit.

Der 28-jährige Mann war am Samstag gegen 18.15 Uhr mit seinem Wagen in der Zollenreuter Straße in Richtung Bachstraße unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seiner erheblichen Alkoholisierung kam er nach Angaben der Polizei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto einer 25-jährigen Fahrerin.

Durch den Aufprall drehte sich der Wagen der 25-Jährigen um 180 Grad und schleuderte gegen mehrere am rechten Fahrbahnrand aufgestellte Absperrbaken, so die Polizei weiter. Am Wagen des Verursachers entstand Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro und am Auto der Geschädigten in Höhe von etwa 15 000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt hatte der Unfallverursacher über 2,2 Promille Alkoholgehalt. Wie die Polizei abschließend mitteilt, wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein beschlagnahmt.