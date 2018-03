Mehr als zwei Promille hat der Alkoholtest einer 21-Jährigen ergeben, die in der Nacht zum Freitag gegen 0.35 Uhr von Beamten des Polizeireviers in Gewahrsam genommen werden musste. Die junge Frau hatte zuvor in einer Gaststätte randaliert, weshalb die Polizei gerufen wurde.

Die Polizisten nahmen die Betrunkene mit zur Dienststelle, wo sie auf richterliche Anordnung den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte.