Betrunken ohne Führerschein

Weit über ein Promille ergab laut Polizeibericht ein Alkoholtest am Montag gegen 18.30 Uhr bei einem 35-Jährigen, der im Streit mit dem Auto seiner Frau davongefahren war. Beamte des Polizeireviers Weingarten konnten den Mann in einem Ortsteil von Aulendorf mit dem Fahrzeug antreffen. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeikräfte und wehrte sich gegen die Blutentnahme. Wegen seines psychischen Zustands wurde er in eine Spezialklinik verbracht. Da der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwarten ihn nun mehrere Anzeigen, darunter Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.