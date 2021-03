Betreuungsangebot im städtischen Kinidergarten Aulendorf reduziert

Die Stadt Aulendorf kann in ihrem Kindergarten Villa Wirbelwind keine Ganztagsbetreuung mehr anbieten. Grund ist, so geht es aus einer Mitteilung des Hauptamts der Stadt hervor, fehlendes Personal. Denn auch Erzieherinnen hätten in der Corona-Zeit Probleme mit der Betreuung ihrer schulpflichtigen Kinder. Die Krippengruppen sind davon nicht betroffen. Das ist der Hintergrund.

In den Kindertagesbetreuungseinrichtungen wurde am 22. Februar der „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ wiederaufgenommen. Dies berücksichtige das aktuelle Infektionsgeschehen und werde begleitet von der Teststrategie des Landes sowie den Vorgaben der Corona-Arbeitsschutzverordnung des Bundes.

Auch die Grundschulen haben den Schulbetrieb wiederaufgenommen und unterrichten im Wechselbetrieb zwischen Präsenz und Homeschooling die Schüler. Die Situation stelle die Eltern und Kinder sowie die Arbeitgeber immer wieder vor neue Herausforderungen.

So wurde von der Bundesregierung im Januar der Anspruch auf Kindekrankengeld ausgeweitet für den Fall, dass eine Betreuung eines Kindes unter zwölf Jahren zu Hause erforderlich ist, weil pandemiebedingt unter anderem die Schulen vorübergehend geschlossen sind, oder die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben ist. Damit verbunden ist auch eine Erhöhung der Kinderkrankentage.

Dies betreffe nun auch den städtischen Kindergarten Villa Wirbelwind, da auch Erzieherinnen dieses schulische Betreuungsproblem haben und die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit in Anspruch nehmen müssen. Daher könne die Stadt seit dem 1. März bis auf Weiteres im Kindergarten (Kinder über drei Jahre) die Nachmittagsbetreuung/Ganztagesbetreuung nicht mehr anbieten. Anstelle der Ganztagesbetreuung werde auf verlängerte Öffnungszeiten von 7 bis 14 Uhr mit Mittagessen umgestellt.

Die Elternbeiträge würden dem reduzierten Betreuungsangebot im Nachhinein angepasst. Da derzeit nicht bekannt sei, wie lange die Betreuungszeiten reduziert angeboten werden müssten, würden der Elternbeitrag rückwirkend mit der Aprilabrechnung korrigiert.

Die Einschränkungen haben keine Auswirkung auf die beiden Krippengruppen.