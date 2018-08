Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Als Kriminalbeamte und als Polizeibeamte der örtlichen Dienststellen haben sich am Dienstagabend mehrere Anrufer am Telefon ausgegeben. Dabei erzählten sie immer ähnlich falsche Geschichten über festgenommene Einbrecher und versuchten sich nach Wertgegenständen der Angerufenen zu erkundigen. Da diese jedoch die Betrugsmasche kannten, auflegten und selbst die Einsatzzentrale der Polizei Konstanz über 110 anriefen, viel der Betrugsversuch auf.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät in diesen oder ähnlichen Fällen, auch wenn angeblichen Polizeibeamten auf der Straße persönlich nach Vermögensverhältnissen fragen oder gar zur Herausgabe von Geld auffordern, eindringlich: „Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter; es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten.“

Zudem weist die Polizei auch noch darauf hin, dass es technische Möglichkeiten gibt, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen: „Seien Sie deshalb misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall Ihre örtliche Polizeidienststelle an.“