Bestes Abitur der Schulgeschichte

„Um sich im Leben zurechtzufinden, bedarf es einer inneren Orientierung“, betonte Jugendseelsorger David Bösl bei der Verabschiedungsfeier der 76 Blönrieder Abiturienten. Oftmals erscheint ein Werdegang erst in der Rückschau logisch und nachvollziehbar. Bösl verwies dabei auf die besonders prägende Bedeutung der Freundschaften aus der Schulzeit, die Orientierung im Leben stiften können.

Schulleiter Klaus Schneiderhan blickte in seiner Rede auf ein Schuljahr zurück, dass das ‚System Schule‘ verändert habe und in welchem es sich zu orientieren galt. „Meine Schülerinnen und Schüler nicht persönlich erleben zu dürfen, war für mich das Schlimmste an der Schulschließung“, so der Schulleiter. Trotz der Herausforderungen, denen sich die Schülerinnen und Schülern stellen mussten, konnte die Schulgemeinschaft ihren Absolventen zu einem Gesamtschnitt von 1,97 gratulieren. Der Jahrgang 20/21 hat damit das beste Abitur abgelegt, das es am Studienkolleg St. Johann bisher gab.

„Das Lernen ist damit allerdings noch lange nicht vorbei!“, mahnte Schneiderhan, denn „es bedarf eines stetigen Lernprozesses, um ein gutes und verständnisvolles Leben zu führen. Eine humane und tolerante Gesellschaft entsteht nicht von allein, sie muss von ihren Mitgliedern dazu gemacht werden.“ Hierzu wünschte der Schulleiter seinen Absolventen allen Mut zum christlichen Handeln und Wirken.

Mit stehenden Ovationen und dem spürbaren Stolz ihrer Eltern wurden die Schülerinnen und Schüler anschließend aus der Kirche verabschiedet, durch die sie vor acht Jahren das Studienkolleg St. Johann als Fünftklässler betreten haben.