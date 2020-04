Bestattungen nur unter freiem Himmel

Gemäß der Verordnung des Kultusministeriums über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 im Bereich von Gottesdiensten und weiteren religiösen Veranstaltungen, Ansammlungen und Zusammenkünften sowie Bestattungen vom 2. April sind religiöse Veranstaltung und sonstige Zusammenkünfte grundsätzlich untersagt.

Die Verordnung gibt für Bestattungen aber die Möglichkeit zur Ausnahme vom Verbot, heißt es in einer Presseerklärung der Friedhofsverwaltung. Erd- und Urnenbestattungen sowie Totengebete seien nur unter freiem Himmel zulässig. Es sind nicht mehr als fünf teilnehmende Personen sowie weitere teilnehmenden Personen, die in gerader Linie verwandt sind, wie Eltern, Großeltern, Kinder und Enkelkinder oder in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerinnen und Partner zulässig. Der geistliche Trauerredner sei auf den teilnehmenden Personenkreis nicht anzurechnen. Bestatter und weitere Helfer seien ebenso nicht anzurechnen, wenn sie mit der Trauergemeinde nicht in Kontakt stehen.

Um den eingeladenen Personenkreis kontrollieren zu können, werde laut Mitteilung dringend geraten, von Todesanzeigen mit Terminnennungen Abstand zu nehmen. Die notwendigen Maßnahmen zum Infektionsschutz, insbesondere der Abstand von 1,5 Metern zur nächsten Person, sei einzuhalten. Ausnahmen vom Mindestabstand sind nur bei hilfebedürftigen Personen zulässig.

Bei Aufbahrungen in Leichenhallen und ähnlichen Einrichtungen sei eine Besichtigung der Leiche durch mehrere Personen gleichzeitig untersagt.Die Aussegnungshalle bleibe geschlossen. Weihwasser solle von der Trauergemeinde nicht mehr verwendet werden. Dies habe nun häufig zur Folge, dass entfernte Verwandte, Freunde und Nachbarn nicht mehr wie gewohnt durch den Besuch der Trauerfeier ihre Anteilnahme ausdrücken können.

Es gebe jedoch noch andere Möglichkeiten, Menschen zu helfen, die trauern: Das Schreiben einer Karte oder einer SMS-Nachricht, einen Blumenstrauß vor die Tür stellen. Trauer sei ein langer Prozess. Deshalb brauchen Trauernde auch nach der Beerdigung Zuwendung. Betroffene hätten nur noch wenig Kräfte für alltägliche Dinge.