Beschwerden über Hundekot in Aulendorf

Wer mit seinem Hund spazieren geht, muss etwaige Hinterlassenschaften seines Lieblings wegräumen und entsorgen. Doch nicht alle Hundebesitzer halten sich an diese Pflicht, auch nicht in Aulendorf. Laut Tanja Mönikheim vom Aulendorfer Ordnungsamt gehen bei der Stadtverwaltung immer wieder Beschwerden über nicht beseitigten Hundekot ein. So zuletzt von einer Bürgerin, die sich über Hundehinterlassenschaften an einer bestimmten Stelle des Stadtgebiets beschwerte. Wie die Stadt darauf reagiert hat.

Auch wenn es sich um kein Wohngebiet handelt, sind die Hundehalter trotzdem verpflichtet, den Kot wegzuräumen. Tanja Mönikheim

„Es handelte sich dabei um den Außenbereich Richtung Blönried und Steinenbach“, berichtet Mönikheim auf SZ-Nachfrage. „Die Bürgerin hat uns gemeldet, dass auf den dortigen Wiesen und Feldern der Kot nicht weggeräumt würde.“ Doch ist Hundekot auf einer Wiese oder einem Feld überhaupt ein Problem? Müssen Hundehalter auch dort den Kot in eine Tüte packen und wegwerfen? Das bejaht Mönikheim und stellt fest: „Auch wenn es sich um kein Wohngebiet handelt, sind die Hundehalter trotzdem verpflichtet, den Kot wegzuräumen.“

Bußgeld von bis zu 1000 Euro

Auf diese Verpflichtung wies die Verwaltung im Aulendorfer Mitteilungsblatt vor wenigen Wochen noch einmal hin und mahnte Hundebesitzer dazu, Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. „In letzter Zeit gehen bei der Stadtverwaltung vermehrt Beschwerden über nicht beseitigten Hundekot ein“, hieß es. „Halter von Hunden haben dafür zu sorgen, dass die Tiere ihre Notdurft nicht auf öffentlichen Gehwegen, in öffentlichen Erholungsanlagen, an fremde Gebäude oder in Vorgärten erledigen. Der Halter oder Führer ist verpflichtet, Hundekot selbständig sofort zu beseitigen.“ Die Verwaltung erwähnte auch die drohenden Folgen, wenn man sich nicht an diese Verpflichtung hält: „Die Nichtbeseitigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, und wird mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1000 Euro geahndet.“

So viele Hunde sind in Aulendorf gemeldet

In Aulendorf sind laut Ordnungsamt 490 Hunde gemeldet. Um ihren Besitzern die Entsorgung des Kots zu erleichtern, sind im Stadtgebiet sogenannte Hundetoiletten aufgestellt. Dort finden Halter sowohl Tüten für den Kot als auch Eimer, in den sie die gefüllten Tütchen reinwerfen können. Insgesamt 17 solcher Stationen sind auf der Gemarkung der Stadt verteilt. Doch an der Stelle, über die sich die Aulendorfer Bürgerin beschwerte, steht bislang keine. „Von der Bürgerin kam der Wunsch, dass in dem Bereich eine solche Hundetoilette aufgestellt wird“, berichtet Mönikheim. „Wir haben dann bei ihr nachgefragt, um welche Stelle es sich genau handelt, aber es kam bisher keine Rückmeldung mehr von ihr.“

Doch ob eine solche Hundetoilette in der Nähe ist oder nicht, ändert nichts an der Pflicht zum Wegräumen. „Auch wenn kein Mülleimer in der Nähe ist, sind die Halter trotzdem verpflichtet, den Kot zu entfernen. Sie müssen dann eben selbst Tüten mitnehmen“, macht Mönikheim deutlich.