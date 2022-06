Berthold Landthaler bei den Deutschen Meisterschaften

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen mehr als beachtlichen Erfolg konnte Berthold Landthaler bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in der Altersklasse U80 in Völklingen verbuchen und in seiner großen Erfolgssammlung ein weiteres Kapitel hinzufügen.

Im Mixed mit seiner Partnerin Brunhilde Tilkowski gelang ihm nach einem Freilos ein wichtiger 3:1 Sieg und den Einzug ins Halbfinale. Dort unterlag man zwar mit 0:3, hatte aber ziemlich unerwartet einen der größten Erfolge erspielt – Bronze bei den Deutschen Meisterschaften – Herzlichen Glückwunsch!

Im Einzel verpasste Berthold den Sprung in die K.O.-Runde, mit einem hart umkämpften 3:2 Erfolg wurde er Dritter in der Gruppe. Auch im Doppel mit Partner Rolf Möslein (PSG Pneumant Fürstenwalde) musste er nach einem 3:0 Erfolg im Anschluss im 1/8-Finale den Gegnern gratulieren.