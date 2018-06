„Bereit, Verantwortung zu übernehmen“

Nach 34 Jahren ist CDU-Stadtrat Hartmut Holder auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat ausgeschieden. In seiner Abschiedssitzung am Montagabend verlieh im Bürgermeister Matthias Burth die Goldene Verdienstmedaille samt Urkunde der Stadt für sein langjähriges Wirken im Aulendorfer Gemeinderat. 2008 hatte Holder die Ehrennadel in Silber des Gemeindetags Baden-Württemberg, 2014 dann für 30 Jahre Gemeinderat die Ehrennadel in Gold bekommen. Für Holder rückt Stefanie Dölle nach, die in der selben Sitzung als Stadträtin verpflichtet wurde. Zudem stand die Nachbesetzung einiger Aufsichtsrats- und Ausschussposten an.

„So schnell ist das erledigt“, kommentierte Holder den nur wenige Sekunden dauernden formalen Akt seines Ausscheidens und konnte es offensichtlich selbst noch gar nicht richtig fassen; per Handzeichen stimmte das Gremium einstimmig dem Wunsch des 66-Jährigen zu, der aus Altersgründen kürzer treten will. Deutlich mehr Zeit nahm sich das Gremium dann allerdings für die Verabschiedung, die Holder sichtlich angerührt erlebte.

Sechsmal wiedergewählt

„Sie waren immer jemand, der bereit war, Verantwortung zu übernehmen“, sprach Bürgermeister Matthias Burth dem ausscheidenden Rat seine Anerkennung aus. Seit 1984 – mit einer fünfjährigen Pause – sei er Ratsmitglied gewesen und sechs Mal wieder gewählt worden als Gemeinderat mit den meisten Stimmen. „Ein paar der jüngsten Gemeinderäte heute waren damals, 1984, gerade drei oder vier Jahre alt“, veranschaulichte das Stadtoberhaupt. „Sie haben die Zeit entscheidend mitgeprägt“, sagte Burth und zählte eine lange Reihe an Ausschüssen und Posten auf, in denen Holder wirkte, darunter die technischen Ausschüsse, aber auch etwa auch im Nachbarschaftsausschuss Aulendorf-Bad Waldsee oder im Aufsichtsrat der Energiegenossenschaft. „Als Ortsvorsteher bleiben sie uns erhalten, es ist also nur der halbe Schmerz, der uns trifft.“

„Alle Höhen und Tiefen in Aulendorf hast du mitgemacht“, attestierte Partei-Kollege Hans-Peter Reck dem scheidenden Ratsmitglied und erinnerte etwa auch an das Ende der Bürgermeisterzeit von Johannes Heinzler. Der Gemeinderat ohne Hartmut Holder sei schwer vorstellbar, so Reck. „Als Polizist 30 Jahre“, spielte Bruno Sing, ehemaliger BUS-Gemeinderat, auf Holders Beruf an, „heißt eigentlich zwei Mal lebenslänglich.“ Sing blickt in seinem Abschiedsgruß auf die durchlebte Zeit der Finanz- und Klinikkrise zurück, erinnerte aber auch an andere Projekte. Er lobte Holder als wertschätzende und sachlich kritischen Diskussionspartner.

Holder selbst, dem der Abschied sichtlich nicht leicht fiel, befand trotzdem, es sei der „richtige Zeitpunkt“. „Man fühlt sich irgendwann als Methusalem“, sagte er und gestand, er habe gedacht, dass „mein Freund Günter Spähn mitmacht.“ Holder blickte auf bewegte Zeiten zurück, erinnerte an Klinikbau, Schlossrettung, den Bau der Schwabentherme oder auch „schlaflose Nächte“ zu Verschuldung und Haushaltskonsolidierung. Und trotzdem wolle er nichts missen von dieser intensiven Zeit, die ihm die Bevölkerung ermöglichst habe.

Holder bleibt in folgenden Gremien: Gutachterausschuss, Mitglied im Stiftungsrat der Bürgerstiftung und als Ortsvorsteher Blönrieds ist er weiter Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Obere Schussentalgruppe.

Nachgerückt ist im Aulendorfer Rat nun für die Christdemokraten Stefanie Dölle, selbst kein Parteimitglied. Die 33-Jährige erhielt bei der Gemeinderatswahl 2014 insgesamt 1093 Stimmen. Bürgermeister Matthias Burth verpflichtete die Buchhändlerin als neue Stadträtin und dankte ihr für die Bereitschaft, sich einzubringen für die Gesellschaft.

Dölle freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Es wird spannend“, glaubt sie und erwartet, dass viel Arbeit auf sie zukommt, „bis ich in die ganzen Themen eingearbeitet bin. Schließlich will ich es gut machen und meine Entscheidungen auf gutem Wissen basieren.“ Themenschwerpunkte sieht sie für sich im Bereich Verkehr und Einzelhandel. Dölle gehört zur Buchhandlung Rieck und ist auch Mitglied im Vorstand des Handels- und Gewerbevereins. Die 33-Jährige ist nun neben Karin Halder und Christine Vogt (beide BUS) die dritte Frau im Aulendorfer Gemeinderat. „Von mir aus könnten es noch mehr sein“, findet sie.

Stefanie Dölle rückt zudem in verschiedenen Gremien für Holder nach, nämlich als Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Technik, als Vertretungsmitglied im Verwaltungsausschuss, als Mitglied der Verbandsversammlung Volkshochschule Oberschwaben und als Aufsichtsratsmitglied der Vermietungs- und Grundstücks mbH (VGA).