Benjamin Strasser besucht Studienkolleg

Für die Schüler der Jahrgangsstufe eins des Studienkolleg St. Johann Blönried ist der Besuch des Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser (FDP) am Dienstagmorgen, wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt, eine spannende Abwechslung in ihrem Schultag gewesen. Nach der Begrüßung durch Schulleiter Klaus Schneiderhan stellte sich der 32-jährige, aus Berg stammende Politiker, seinen Zuhörern im Klassenzimmer vor.

Laut Pressemitteilung ist Strasser seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er erzählte den Schülern, dass in seiner Fraktion von 79 Kollegen 25 unter 40 Jahre alt seien. In der Fragerunde sprachen die Elftklässler zunächst Themen an, die sich auf die Gestaltung Europas bezogen. Es ging um die Abstimmung im Europäischen Parlament über Artikel 13 - den Schutz des Urheberrechts im Internet. Die Schüler wollten die Position der FDP und auch Strassers persönliche Meinung wissen. Eine Schülerin meinte später, dass der Abgeordnete „auf einer Wellenlänge mit der jungen Generation“ gewesen sei.

Weitere Themen waren die Klimaschutzdemonstrationen „Fridays For Future“, Strassers Arbeit im Innenausschuss, die Folgen und die Wahrscheinlichkeit eines Brexits, der Gender Gap im Lohnbereich, digitale Infrastruktur im ländlichen Raum sowie die zunehmende Akademisierung in vielen Berufen.