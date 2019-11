Bekommt Aulendorf einen Unverpackt-Laden?

Welche Möglichkeiten es gibt, in Aulendorf nachhaltig einzukaufen, und was jeder Interessierte selbst tun kann, um Müll zu vermeiden, will der Grünen-Ortsverband am Freitagabend, 22. November, ab 18 Uhr, bei der Infoveranstaltung „Unverpackt – Bio – Regional“ im Fotostudio Feininger, ehemals Cafe im Schlossgarten, aufzeigen. Drei Einzelhändler werden ihre Produkte vorstellen. Wolfgang Unger von der Kerzenwerkstatt Kunterbunt wird zum Thema Palmölkerzen referieren. Silvia Kellinger vom Schuhaus Weber-Henkel stellt Schuhmarken vor, die in Deutschland hergestellt werden. Christiane Pepe vom Modehaus Scheffold zeigt ihre faire Modekollektion. Es gibt an diesem Abend keinen Verkauf. Zudem stellt Amelie Prokop aus Meckenbeuren Zero-Waste-Waren vor und gibt Tipps für die die Umstellung im Alltag. Weitere Infos zur Laden-Idee gibt Elisabet Heiß per E-Mail an info@elisabeth-heiß.de