Beim Strongrun wird es heiß

Im vergangenen Jahr kollidierte der Aulendorfer Strongrun mit der Übertragung des Viertelfinales zwischen Deutschland und Frankreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. In diesem Jahr gibt es keine WM, aufgrund des heißen Wetters erwartet der Veranstalter, die SGA Yetis, dennoch nicht so viele Läufer wie in den Vorjahren.

Mit rund 300 Teilnehmern – von den Bambini bis zu den Hauptläufen – haben Matthias Thaler und seine Aulendorfer Mitstreiter im Vorfeld gerechnet. „Derzeit sind wir bei knapp 200“, sagte Thaler am Donnerstagmittag. „Wir werden wohl etwas unter der 300er-Grenze bleiben.“ Auch für Freitag sind mehr als 30 Grad Celsius vorhergesagt. „Da wird der eine oder andere Läufer sagen: ,Das ist mir zu heiß’“, glaubt Thaler.

Nachmeldungen noch möglich

Kurzentschlossene können sich allerdings noch bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start der Läufe (siehe unten) anmelden. Los geht es in Aulendorf um 17 Uhr mit dem Bambinilauf, danach folgen die Schülerrennen. Erstmals ins Programm aufgenommen haben die Veranstalter des Strongruns den sogenannten Panorama-Genusslauf. Für diesen Lauf – bei dem es keine Zeitmessung geben wird – haben sich bereits 20 Hobbysportler angemeldet. „Das wird ganz gut angenommen“, freut sich Thaler. Die etwa zehn Kilometer lange Strecke kann jeder Teilnehmer so schnell oder langsam laufen, wie er will.

Ums Tempo geht es beim Hauptlauf ab 18.45 Uhr. Im Vorjahr lieferten sich Michael Kurray und Lukas Steier, beide von der LG Welfen, einen Zweikampf. Kurray entschied das Duell letztlich in 38:48 Minuten klar für sich. Rund eine Minute Rückstand hatte Steier (39:41) nach den harten zehn Kilometern. Bei den Damen gewann Sylvia Rose von den TSV Reute Runners in 50:31 Minuten vor Marion Klugger von der LG Welfen (51:21) und Martina Bischof vom Veranstalter SGA Yetis (52:32).

Ob es auch in diesem Jahr zu einem LG-Welfen-Zweikampf zwischen Kurray und Steier kommen wird, konnte Thaler am Donnerstag noch nicht sagen. Kurray steht zwar wieder am Start, Steier hatte sich bisher allerdings noch nicht angemeldet. Neben dem Vorjahressieger gehört auch Leandro Anton von den TSV Reute Runners, der im Vorjahr den Strongrun als Fünfter beendete, zu den Mitfavoriten.

An der zehn Kilometer langen Strecke mit 275 Höhenmetern und zwei Anstiegen ändert sich bei der dritten Auflage des Strongruns nichts. „Man schwitzt so oder so“, sagt Thaler über das harte Rennen bei hohen Temperaturen. „Der Kreislauf wird aber mehr gefordert.“ Deswegen rät der Aulendorfer den Teilnehmern, den Getränkestand in jeder Runde zu nutzen. „Viel trinken ist extrem wichtig.“

Bei den Nordic Walkern geht der mehrfache Weltmeister Michael Epp aus Altshausen als klarer Favorit ins Rennen. An ihm wird wohl kein Weg vorbeiführen. Auch die Nordic-Walking-Strecke ist zehn Kilometer lang. Die Schulstaffeln müssen vier Mal 500 Meter absolvieren. „30 Staffeln aus Aulendorf und Bad Waldsee sind dabei“, so Thaler. „Das wird also ebenfalls gut angenommen.“ Auch bei der Hitze.

Der Zeitplan: 17 Uhr, Bambinilauf, 400 Meter, Jahrgang 2007 und jünger

17.10 Uhr und 17.15 Uhr, Schulstaffeln, 4x500 Meter, Klassen 1 und 2, 3 und 4 sowie 5 und 6

17.40 Uhr, Schülerlauf, 700 Meter, Altersklassen U10 bis U16

17.55 Uhr, Panorama-Genusslauf, etwa zehn Kilometer, keine Zeitmessung

18 Uhr, Nordic Walking, etwa zehn Kilometer

18.45 Uhr, Strongrun, zehn Kilometer, fünf Runden, 275 Höhenmeter, mit Mannschaftswertung (drei Läufer gehen in die Wertung ein)

