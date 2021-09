Ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer hat bei einem Unfall am Montag gegen 10 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro verursacht. Der Mann hielt laut Polizeibericht mit seinem Lkw zunächst an der roten Ampel der Kreuzung Allewindenstraße/Schwarzhausstraße in Aulendorf an.

Um das Lichtsignal besser sehen zu können,habe der 57-Jährige etwas zurückgesetzt unddabei den VW Touareg eines 40-Jährigen übersehen, der hinter dem Lkw stand. Verletzt wurde niemand.