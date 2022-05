Beim Lesen den Alltag hinter sich lassen

Die „MaiLese“ mit den Buchhändlerinnen Monika und Stefanie Dölle in der Aulendorfer Buchhandlung Rieck kann wieder wie gewohnt stattfinden. Interessierte Leserinnen und Leser sind zu diesem Buchvorstellungsabend am Mittwoch, 25. Mai, um 19 Uhr eingeladen.

Gerade in angespannten Zeiten ist das Lesen eine wunderbare Möglichkeit, für eine Weile den Alltag hinter sich zu lassen, schreibt die Buchhandlung Rieck in einer Pressemitteilung. In lockerer Atmosphäre stellen Monika und Stefanie Dölle ihre Favoriten unter den zahlreichen Neuerscheinungen aus dem Frühjahr 2022 vor. Der Frühling sei traditionell eine tolle Zeit, um junge Autorinnen und Autoren sowie Erstlingswerke kennenzulernen, heißt es in der Mitteilung. Die Verlage bringen besonders viele Neuerscheinungen auf den Markt. Die „MaiLese“ sei die perfekte Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen.

Aus der Fülle der Bücher, die in den letzten Monaten erschienen sind, haben die Mitarbeiterinnen der Buchhandlung Rieck Titel ausgewählt, die ihnen besonders gefallen haben: Krimis, Romane und Sachbücher, Bestseller und Geheimtipps. Gemeinsam mit seinen Gästen möchte das Veranstalterduo einen kurzweiligen und spannenden Abend verbringen.

Einlass zur „MaiLese“ ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich.