Beim Löschwasser ändert sich nichts

Das vom Landtag beschlossene neue Wassergesetz hat bei den Wasserversorgern im Land zunächst große Unruhe ausgelöst, schreibt es doch vor, dass in allen Siedlungsgebieten Löschwasser in ausreichendem Druck verfügbar sein muss. Dabei sind die Wasserversorger nur dafür zuständig, dass jeder Haushalt einwandfreies Trinkwasser in ausreichender Menge bekommt.

Dies war der Anlass dafür, dass die Stadt Aulendorf eine schriftliche Vereinbarung mit dem Wasserversorgungsverband „Obere Schussentalgruppe“ abschließt, die der Gemeinderat jetzt einstimmig gebilligt hat. Für die Bürger bedeutet das, dass sie weder höhere Gebühren zahlen noch irgendwelche Einschränkungen befürchten müssen. Die Stadt ist künftig formell zuständig für das Löschwasser. Es wird aber wie bisher vom Verband bereitgestellt.

Wenn allerdings in neuen Baugebieten Hydranten installiert werden müssen, fällt das in den Zuständigkeitsbereich der Stadt, die diese Kosten dann über die Erschließungsumlage an die jeweiligen Bauherren weitergibt. (was)