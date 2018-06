Beim Dorffest gibt’s ein Geburtstagsständle

Nachdem am Sonntag in Laupheim zwei Gespanne außer Kontrolle geraten sind, ist die Diskussion über Pferde in Festzügen wieder neu entfacht. Tierschützer fordern, Pferde aus Festzügen zu verbannen.

Das ist passiert: Beim Heimatfest in Laupheim ist ein Pferdegespann durchgegangen und gestürzt. Dabei wurde ein dreijähriges Kind von einem Huf am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde. Auch ein Ochsengespann geriet in dem Tumult außer Kontrolle, wurde aber noch gestoppt, bevor es in die Zuschauermenge geriet.