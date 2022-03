Bei Streit Polizisten verletzt

Beim Einschreiten in einen eskalierten häuslichen Streit wurden am Sonntagabend in der Blumenstraße zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Ein 30-Jähriger war laut Polizei mit seiner Familie derart aneinander geraten, dass er in der Wohnung randalierte. Die Angehörigen verständigten die Polizei, die daraufhin versuchte, den Mann zu beruhigen. Dieser beleidigte die Beamten und wehrte sich mit Gewalt, als er letztlich in Gewahrsam genommen werden sollte. Dabei verletzte er zwei Polizisten leicht. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.