Bei diesen VHS-Kursen gibt es noch freie Plätze

Wie die Volkshochschule Oberschwaben mitteilt, gibt es noch frei Plätze bei den folgenden Kursen. Wir haben noch freie Plätze:

Lustiges Nikolausbacken für Kinder von vier bis zwölf Jahren: Es wird einer oder mehrere Nikoläuse aus Hefeteig gebacken und noch ein kleines Hexenhaus aus Lebkuchen gebaut. Donnerstag, 22. November; 17 bis 20 Uhr; in 88348 Bad Saulgau, Schulstraße 1, Realschule, Küche; 14,40 Euro; E30505J, Wolfgang Kurray

Office im Büroalltag (Zusatzkurs): Der Kurs beinhaltet Word- und Geschäftsbriefe mit den wichtigsten DIN-Regeln, Protokolle und Berichte erstellen, Windows – Dokumente und Ordner verwalten, Outlook – Termin-, Aufgaben- und Kontaktverwaltung, PowerPoint – Präsentationen erstellen, Excel – einfache Kalkulationen erstellen. Grundkenntnisse für Office und Windows sind von Vorteil. Das Kursbuch ist in der Kursgebühr enthalten. Donnerstag, 22., 29. November, 6. Dezember, Freitag, 23., 30. November, 7. Dezember; 18 bis 21 Uhr, in 88361 Altshausen, Ebersbacher Straße 20, GWRS, Hauptschulgebäude, Computerraum, Nr. A.1.1; 178,80 Euro, E50106, Brigitte Schneider.

Lippenpflege und Teelicht selber herstellen – Bienenwachs für alle Sinne: Jeder Teilnehmer erhält einen Lippenpflegestift und ein Teelicht. Freitag, 23. November, 14 bis 16.15 Uhr; in 88348 Bad Saulgau, Schützenstraße 28, vhs-Gebäude, Raum 2; 12 Euro; E30324; Maria Nold.

Atmen – die tägliche Neugeburt: Der Atem ist immer da und wenn man diesen bewusst wahrnimmt, bringt er einen immer ins Jetzt. Darüber hinaus werden Atemtechniken erprobt, über die man wieder richtiges Atmen lernt um dadurch neue Lebendigkeit, Stärke und Gesundheit zu „eratmen“. Samstag, 24. November; 10.30 bis 13.30 Uhr; in 88422 Bad Buchau, Im Winkel 1, vhs, Seminarraum 1; 30 Euro; E30180; Ulla Schick.

Eine Alternative zum Fitness-Studio: Die bewegte Meditation: Zuerst powert man sich über kräftige Bewegung aus, dann werden die Bewegungen sanfter um anschließend ganz natürlich in die Stille und Ruhe einzutauchen. So hat man den Stress, die körperlichen und emotionalen Anspannungen abgeschüttelt, abgebaut und ausgeschwitzt. Wer diese Meditation einmal erlebt haben, kann zu Hause weiter damit experimentieren. Samstag, 24. November; 18 bis 20.15 Uhr; in 88422 Bad Buchau, Im Winkel 1, vhs, Seminarraum 1; 22,50 Euro; E30183; Ulla Schick.

Ohrkerzen-Workshop: Ohrkerzen wirken durch Wärme und Unterdruck. Kiefer-, Stirn- und Nebenhöhlen werden belüftet und entschlackt, die Durchblutung und der Lymphfluss werden angeregt und das Abwehrsystem aktiviert. Es handelt sich um eine Methode, die nicht wissenschaftlich anerkannt ist. Samstag, 24. November, 14.30 bis 17.30 Uhr; in 88422 Bad Buchau, Im Winkel 1, vhs, Seminarraum 1; 30 Euro; E30312; Ulla Schick.

PEKiP: Spiel-, Sinnes- und Bewegungsanregung – Geburtsmonat Juli/August/September 2018: Dienstag 27. November; 10.45 bis 12.15 Uhr; acht Vormittage; in 88326 Aulendorf, Birnbaumweg 53, PEKiP-Raum; 75,20 Euro; E10509J; Eleonore Samson-Jurczik.

Erbrecht – Erben und vererben: Gesetzliche Erbfolge, Pflichtteil, Gestaltungsmöglichkeiten durch Testament und Erbvertrag. Mittwoch, 28. November; 19 bis 21.15 Uhr; in 88326 Aulendorf, Schussenrieder Straße 25, Schulzentrum, Zimmer 111; 15,60 Euro; E10307; Roland Huchler.

„Mei was soll au des bedeuta“ – Adventliches aus dem Voralpenland: Schneebedeckte Berge und Hügel, an die sich Dörfer und Höfe ducken, in der heimeligen Stube Kerzenschimmer und Kachelofenwärme, während draußen die Schneeflocken wirbeln - die Advents- und Weihnachtszeit im Allgäu und Voralpenland hat immer noch etwas idyllisches und manchmal auch mystisches. An diesem Abend sollen die Teilnehmer mit Geschichten, Gedichten und Musik aus dem Voralpenland in Advents- und Weihnachtsstimmung gebracht werden. Musikalisch begleitet wird die Lesung durch Thomas Bollinger, das Carlo’s serviert dazu ein passendes Menü. Anmeldeschluss ist der 26. November. Donnerstag, 29. November; 19 bis 22 Uhr; in 88427 Bad Schussenried, Neues Kloster 1, Restaurant Carlos im Chorherrenkeller; 35 Euro; E20201; Judith Seifert, Thomas Bollinger.