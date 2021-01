Bei Brand in Aulendorfer Stadtzentrum entstanden 300 000 Euro Schaden

Im Aulendorfer Stadtzentrum hatte es am Freitagabend im ehemaligen Gasthof Krone in der Hauptstraße 82 gebrannt (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Wie die Polizei nun mitteilte, ist bei dem Vorfall nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden. Das Feuer ist wohl beim Befeuern eines Pelletofens in den über der Gaststätte befindlichen Räumlichkeiten ausgebrochen und hat sich dann schnell auf den auf den Dachstuhl ausgebreitet. Die sechsköpfige Familie aus dem Haus kam unverletzt ins Freie. Durch das Feuer und das Löschwasser wurden der obere Stock und die darunterliegende Gaststätte stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Bereich um das Gebäude wurde abgesperrt, da es einsturzgefährdet ist, so die Polizei weiter. Der nun obdachlosen Familie wurde von der Stadtverwaltung eine Notunterkunft zugewiesen. Die Feuerwehr Aulendorf war zu dem Brand mit rund 80 Einsatzkräften angerückt. Eine Drehleiter war von einer benachbarten Wehr nachgefordert worden. Die Straße war komplett gesperrt gewesen. Verletzt wurde niemand.