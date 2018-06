Baumaßnahmen sind zum Schulbeginn fertig

Die Sanierung am Schulzentrum Aulendorf sind abgeschlossen. Während den Sommerferien hatten Handwerker im Flur in der Ebene 3 die Böden ausgetauscht, die Decke erneuert, die neue Elektrik verlegt und die Wände gestrichen. Im Bauteil 1981 der Ebene 3 befindet sich die Realschule; im Mittelbau von 1972 sind die Fachräume untergebracht. „Die Sanierung ist planmäßig zum Schulbeginn am Montag fertig. Am Freitag war die letzte Grundreinigung“, sagt Günther Blaser vom städtischen Bauamt.

Im Vergleich zur Sanierung in den Sommerferien 2012 konnten die Gewerke nur nach und nach abgearbeitet werden. „Im vergangenen Jahr war die Sanierung auf zwei Ebenen. Da konnten die Handwerker eher ausweichen“, erklärt Blaser. Die Sanierung sei dennoch gut verlaufen. Im Haushalt sind für die Maßnahme 252 000 Euro eingeplant. „Wir müssen mit den Firmen noch endgültig abrechnen“, sagt Blaser.

Auch der neue Anbau an der Grundschule Aulendorf ist rechtzeitig zum Schulbeginn fertig. „Die Außenanlage wird provisorisch hergerichtet, damit der Schulbetrieb am Montag beginnen kann“, sagt Blaser. Am Freitag wurde die Küche für die Mensa fertiggestellt. Zudem wurden die Außenjalousien montiert und die restlichen Türen eingehängt. „Die Arbeiten sind in den letzten Zügen. Es gibt auch nochmals eine Grundreinigung“, sagte Balser am Freitag der SZ. Der neue Grundschulanbau war mit einer Festsumme von rund 1,6 Millionen Euro an den Bauunternehmer Kurt Harsch vergeben worden.