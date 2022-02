Bauarbeiten am Aulendorfer Bahnhof für mehrere Wochen

Die DB Netz AG führt vom 21. Februar bis 24. April Bauarbeiten zur Instandsetzung von Gleisen und Weichen am Bahnhof Aulendorf aus. Das teilt die Stadt mit. Die Baumaßnahmen sind laut Mitteilung zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich.

Aufgrund der gegebenen betrieblichen Voraussetzungen (Erfordernis der Einhaltung des Fahrplanes) sei es jedoch unvermeidlich, die Bauarbeiten in Nachtschichten beziehungsweise an Sonntagen durchzuführen. Die DB Netz AG bemüht sich nach eigenen Angaben, durch den Einsatz moderner Baumaschinen und Geräte, Lärmbelästigungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Fragen zur Baumaßnahme können können gestellt werden an: DBNetz.Suedwest@deutschebahn.com. Die Bauüberwachung der DB Netz AG Produktionsdurchführung Ulm ist laut Mitteilung unter folgender Rufnummer zu erreichen: 0151 /11871427.