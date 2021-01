Basteltüten-Aktion im Hofgarten-Treff Aulendorf

Wegen der derzeit geltenden Corona-Beschränkungen bietet die Kinderstiftung Ravensburg ab Freitag, 29. Januar, wöchentlich unter dem Titel „Basteltüten – to go“ eine Mitmachaktion für die Kinder der Tüftelei Aulendorf an. Diese ist ein Angebot der Kinderstiftung Ravensburg im Hofgarten-Treff Aulendorf, wie die Stiftung mitteilt.

Jeweils am Freitag zwischen 14 und 15.30 Uhr stehen die Basteltüten für die Kinder zum Abholen im Hofgarten-Treff, Schussenriederstraße 1, in Aulendorf bereit. Jede Woche werden „neue Ideen“ verpackt. Kinder, die bisher nicht in der Tüftelei in Aulendorf waren, können sich im Familientreff bei Frau Heiß telefonisch unter der Telefonnummer 07525 / 9214965 oder per E-Mail an die Adresse heiss.e@caritas-bodensee-oberschwaben.de anmelden. Für die angemeldeten Kinder werden kostenlos Basteltüten ausgegeben.