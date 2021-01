„Basteln to go“ für Groß und Klein in Aulendorf

Ein Vogelfutterhänger

Hierbei werden verschiedene Naturmaterialien, bunte Perlen, Holzstücke und Wurzeln auf einen Draht gefädelt und am unteren Ende mit einem kleinen Karabiner versehen. An diesen können dann ein Meisenknödel oder ein Netz, gefüllt mit Vogelfutter, gehängt werden. Auf den Balkon oder an einen Baum im Garten gehängt, können die Kids dann stolz die Vögel beobachten, die ihr Werk besuchen.

Gartenstecker in Herz-, Schmetterlings- oder Einhornform:

Von der Einrichtung ZfP Bad Schussenried vorgefertigte Holzformen können beliebig verziert, beklebt und mit Bändern versehen werden. Ältere Kinder verwenden hierzu, wenn vorhanden, unter Aufsicht eine Klebepistole. Jüngere können mit Leim oder sonstigem Klebstoff hantieren. Erlaubt ist, was gefällt, was aus der Wundertüte herauskommt oder im Haushalt vorhanden ist. (cbm)