Barocke Köstlichkeiten in der Stadtpfarrkirche

Festliche und virtuose Musik für Trompete und Orgel können Musikfreunde am Sonntag, 4. August, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Aulendorf genießen. Hermann Ulmschneider und Gregor Simon spielen laut Pressemitteilung unter anderem Kompositionen von Georg Philipp Telemann, Jean Baptiste Loeillet und Johann Sebastian Bach. Zudem wird Gregor Simon frei auf der Orgel improvisieren über ein von den Konzertbesuchern gewünschtes Lied. Der Trompeter Ulmschneider unterrichtet an den Musikschulen in Lindau und Bad Wurzach. Er ist Solist renommierter Blechbläserensembles, der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, der Akademischen Schlossbläser Bad Wurzach und der Stiftsbläser Lindau. Nach hauptberuflicher Dekanatskantorentätigkeit in zunächst Stuttgart, dann Oberschwaben ist Gregor Simon heute freiberuflicher Organist und Chorleiter. Schwerpunktmäßig betreut er als Kustos die historische Holzhey-Orgel (18. Jahrhundert) im Münster in Obermarchtal. Er gibt Orgelkonzerte im In- und Ausland, wie dieses Jahr beim Europäischen Festival für Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd, in Canobbio und im Stift St. Florian an der Brucknerorgel. Der Eintritt kostet zehn Euro. Die Kasse öffnet 30 Minuten vor Konzertbeginn. Ein weiteres Konzert geben die Musiker am Sonntag, 28. Juli, um 19 Uhr in der Stiftskirche St. Cornelius und Cyprianus in Bad Buchau. Foto: Thomas Kibler