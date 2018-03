Bar Irreal lockt mit Punk-Rock, Ska und Pop-Punk

Die beiden Bands Bitter Grounds aus Utrecht und Escandalos aus Ulm sind am Samstag, 24. Februar, in der Aulendorfer Bar Irreal zu erleben. Bitter Grounds spielt laut Pressemitteilung treibenden Singalong-Punk-Rock mit Offbeat-Anschlag mit einer Portion Ska und Reggae, der stark an Rancid und Operation Ivy erinnere. Auch ein wenig The Clash und Bad Religion seien herauszuhören. Die acht Musiker von Escandalos ließen sich in keine Genre-Schublade stecken. Sie würden erfrischende Offbeat-Rhytmen mit rockigen Gitarren, poppigen Melodien mischen und dabei zeigen, wie unpeinlich, zeitgemäß und tanzbar deutschsprachige Musik sein kann, heißt es. Der Eintritt kostet sieben Euro (ermäßigt fünf Euro). Beginn der Veranstaltung ist um 21 Uhr. Anschließend legt DJ Sascha aus Ravensburg Ska/Reggae und Punk Rock auf. Mehr Infos und Hörproben gibt es unter www.irreal-bar.de. Foto: Escandalos