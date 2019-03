„Bands, Bilder, Bummeln“ riecht nach zweiter Auflage

Die Stadt Aulendorf hat mit dem Handels-und Gewerbeverein eine neue Form der Einkaufsnacht zum Leben erweckt. Am Freitagabend konnte man in vielen Geschäften bummeln, außerdem stellten Künstler ihre Bilder und Kunstwerke aus. Auch Musiker und Bands zogen durch die Stadt, um den Besuchern auf der Straße wie auch inmitten der teilnehmenden Geschäfte Kurzweil zu bieten.

So einiges geboten war in Aulendorfs Straßen. Frei nach dem Motto „Bands, Bilder, Bummeln“ sollte das neue Einkaufs-Spektakel zwischen 18 und 22 Uhr stattfinden. Waren ähnliche Veranstaltungen in der Vergangenheit teils etwas spärlich besucht, muss der verheißungsvolle Slogan wohl die Neugierde der Aulendorfer geweckt haben, denn das Angebot an diesem fast schon lau anmutenden Frühlingsabend wurde sehr gut angenommen. Zeitweise schien es geradezu, halb Aulendorf sei an diesem Abend „auf der Gass“ unterwegs. „Ich bin richtig begeistert“, meinte auch Silke Johler, stellvertretende Kämmerin der Stadt und für den Bereich Tourismus zuständig. Sichtlich froh fuhr sie fort: „Und als vorher die ersten Musiker auf dem alten Rathausplatz gespielt haben, war dort richtig viel los und eine Bomben-Stimmung, einfach klasse!“

Manches Geschäft war zeitweise berstend voll. „Teils war hier die Hütte so richtig voll, wie man so schön sagt, und eine sagenhafte Stimmung noch dazu“, berichtete die Aulendorferin Künstlerin Claudia Buchmüller, die ihre Schwarz-Weiß-Fotografien ausstellte. Das Konzept der herumreisenden Musiker und Bands habe gut funktioniert, fand sie. Dem konnte die nebenstehende Besucherin Gabriele Weinfurter aus Aulendorf nur beipflichten: „So eine tolle Einkaufs-Veranstaltung habe ich hier noch nicht erlebt. Grad schade, dass ich jetzt theoretisch noch auf den Vorverkauf des Kinderbasars zum Einkaufen will“, meinte sie lachend. „Wir waren zum Shoppen hier“, meinte Gitti Mägerlein aus Tannhausen, die mit ihrer „Mädels-Clique“ die Einkaufsnacht besuchte, und ergänzte: „Und natürlich wegen der tollen Musik. Aber jetzt gehen wir erst einmal so richtig einkehren.“

Laut Stadtverwaltung stellten an diesem Abend 20 Künstler ihre Werke in Aulendorfs Geschäften, ebenso aber auch in Apotheken, Friseursalons, Schreinereien, Gärtnereien und Bäckereien aus, zudem plauderte Paula Gräfin erstmals bei Dinner und Wein im Aulendorfer Schloss aus dem Nähkästchen. Und als besonderes Schmankerl kreierte Künstlerin Julia Niepmann-Eisenlauer im Verlauf der heiteren Stunden ein Original-Live-Gemälde, an dessen Entstehung jedweder Besucher teilhaben durfte. „Bands, Bilder und Bummeln“ riecht wohl nach einer zweiten Auflage.