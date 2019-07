Ballfreunde messen sich im sportlichen Wettstreit

Der SC Blönried hat am Wochenende sein Dorfsportfest mit Elfmeterturnier, Fußballtennis, zahlreichen Kinder- und Jugendturnieren und sonntäglichem Familientag gefeiert. „Wir sind zufrieden“, zog Stefanie Ambacher, Geschäftsführerin beim SC Blönried, am Sonntagnachmittag ihr Fazit. Auch das Wetter spielte gut für das Fest mit.

Während andernorts am Sonntagmittag heftige Regenschauer, Gewitter und Hagel das Wettergeschehen bestimmte, blieb Blönried trocken. „Bei uns ist es schön, nur morgens hat es geregnet“, sagte Ambacher am späteren Sonntagnachmittag. Entsprechend konnten die gut besuchten Jugendturniere mit zehn Bambini-Teams und acht F-Jugendmannschaften abgesehen von einer kurzen Pause, da Blitz und Donner am Horizont auszumachen machen, ausgetragen werden. Die Ergebnisse der Turniere des Dorfsportfests will der Verein in den kommenden Tagen auf seiner Homepage veröffentlichen.

„Sehr ruhig mit guter Besucherzahl“, ist laut Ambacher auch das Elfmeterturnier am Freitagabend über die Bühne gegangen. Das Turnier wurde zum 19. Mal vom SC Blönried ausgetragen und von einem Team der SG Aulendorf gewonnen. Weniger besucherstark sei der Samstag gewesen, der Sonntag indes brachte wieder zahlreiche Zuschauer mit sich.

Siegeswille beim Fußballtennis

Gewinnen wollten auch die drei aus der Mannschaft „Die kloine Dicke“ um ihren Trainer Philip Abt beim Fußballtennisturnier, das am Samstagnachmittag gestartet wurde. Es hatte sich im vergangenen Jahr als sehr unterhaltsam herausgestellt und wurde deshalb wieder angeboten. Insgesamt Acht Mannschaften erhofften sich, bei dieser Mischung aus Tennis und Fußball vorne dabei zu sein, da es für die ersten drei Plätze Preise gab.

Für diesen etwas außergewöhnlichen Sportwettbewerb wurde auf einer Art Tennisfeld ein Volleyballnetz gespannt in rund 1,10 Meter Höhe, der Ball durfte mit allen Körperteilen außer den Händen berührt werden und musste von einer auf die andere Seite – wie beim Tennis. Zwölf Minuten blieben den Mannschaften jeweils um ein Spiel für sich zu entscheiden. „Recht witzig, macht Spaß“, freute sich Niklas Adelsbach von „Die kloine Dicke“-Team, das sogar eigens ein Logo für sich Team entworfen hatte, das auf den Trikots der Spieler prangte. Zusammen mit Maximilian Banke und Manuel Brühl bildeten sie ein Dreier-Team und rechneten sich gute Chance für einen der vorderen Plätze aus, auch wenn sie ihr erstes Spiel gegen die „Quirligen 3“ knapp verloren hatten.

Spaß steht im Vordergrund

Gewinnen wollten auch die „Harmlosen“ aus Wolpertswende. Sie hatten den Namen extra gewählt und die potentiellen Gegner in Sicherheit zu wiegen. „Wir sind mit zwei Teams da“, erzählte Tobi (Harmlos) Beller. „Bei den Quirligen 3, dem zweiten Wolpertswender Team, spielen hauptsächlich Spieler aus der ersten Mannschaft“. Zusammen mit Fabian (Relegationsheld) Kiefer, Chris (Aufstiegskapitän) Aicher und ihrem Teammanager Michael (roter Teufel) Biehl wollten sie „das Ding“ gewinnen. Die Chancen standen nicht schlecht, ihr erstes Spiel hatten sie gewonnen. „Spaß und eine gute Technikeinheit“, das hatte die Jungs nach Blönried gebracht und so freuten sie sich auf ihren nächsten Gegner.

Allgemein stand bei dem Turnier der Spaß im Vordergrund, es schien dass jeder jeden kannte und die Spieler anfeuerte. Fallrückzieher-Einlagen wurden vom Publikum auf der Tribüne bejubelt. Und doch, gewinnen konnte am Ende nur ein Team – in diesem Fall waren es die „Quirligen 3“.